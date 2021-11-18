Психолог Наумова назвала плюсы отправки писем Деду Морозу и веры в новогоднего волшебника

Отправка писем Деду Морозу и ожидание подарка является традицией, которая помогает детям справляться с трудными жизненными ситуациями и стрессом, однако также несёт в себе обман. Об этом рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

"Ребёнок чувствует, что есть волшебство, что есть что-то удивительное, божественное, что придёт человек извне, непонятно кто, и подарит подарок. Но в этом есть свои плюсы и свои минусы", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Психолог заметила, что современные родители задумываются о том, что в подобных действиях нет смысла, и выступают за честные отношения с детьми. Однако среди плюсов веры в Деда Мороза и новогоднее чудо однозначно можно отметить, что ребёнок знает, что многое получится, даже если ситуация безвыходная. Такая вера помогает ему снимать стресс и воодушевляться, уточнила специалист.

Однако узнавать о том, что все эти годы тебя обманывали, может быть очень обидно, предупредила она. Также у детей может возникнуть вопрос, кто их больше любит — родители или Дед Мороз, приносящий долгожданные и лучшие подарки. Наумова заметила, что современные дети, пользующиеся Интернетом, лучше понимают, что волшебника на самом деле не существует и подарки им покупают мама и папа.