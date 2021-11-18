Кехман пожаловался на финансовые сложности во МХАТе и невозможность выплатить аванс сотрудникам
У гендиректора есть план по изменению работы учреждения, например, с 1 декабря будет действовать три тарифа на билеты для зрителей.
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На сегодняшний день во МХАТе имени Горького существуют финансовые трудности, театр не может платить зарплату сотрудникам в ближайшие месяцы, рассказал новый генеральный директор учреждения Владимир Кехман.
"У нас сейчас нет денег для художественного руководителя — прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22 ноября заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь-декабрь", — признался он в интервью "Российской газете".
На данный момент из театра уволены пять менеджеров, пришедших с экс-худруком Эдуардом Бояковым на "огромные деньги". До конца сезона Кехман планирует уволить ещё 40 человек, срок соглашений с которыми истекает.
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Гендиректор также заметил, что во МХАТе отсутствует нормальный отдел продаж, а также сайт, мобильное приложение, есть миллион цен и куча резервных мест. Сейчас ему придётся попросить партнёров, работающих с Михайловским театром, взять на себя декабрьские продажи. Для зрителей установлены три цены, состоящие из детского тарифа, тарифа на регулярный спектакль и на премьеры, они начнут действовать с 1 декабря.
Однако среди изменений финансовой политики театра есть и планы на увеличение зарплат актёров. По словам Кехмана, средний оклад должен быть 120–130 тысяч рублей, ведь в Михайловском он составляет 115 тысяч, а там работает в четыре раза больше людей. Кроме того, уточнил собеседник, артисты должны получать ставку плюс доплату за выход на сцену, однако не все — в этом вопросе планируется много градаций.
Ранее Лайф рассказывал, что совет попечителей МХАТа прекратил работу с театром после смены худрука. Там пояснили, что отношения меценатов с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил Эдуард Бояков, покинувший свой пост 1 ноября. Сам Кехман в интервью уточнил, что попечительский совет вмешивался в творческую составляющую и это было неприемлемо.
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