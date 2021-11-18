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Акционеры "Совхоза имени Ленина" в суде хотят доказать мошеннические схемы Грудинина

Сообщается, что, будучи гендиректором организации, бизнесмен продал квартиру управляющей делами фракции КПРФ в Госдуме с огромной скидкой в качестве некоего платежа за политический пиар.

18 ноября, 11:53

Павел Грудинин. Фото © Евгений Разумный / ТАСС / "Ведомости"

Арбитражный суд Московской области продолжил рассматривать иск акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" и ООО "Рота-Агро" к управляющей делами фракции КПРФ в Госдуме Нине Останиной и её сыну, где в ответчиках как третье лицо значится бизнесмен Павел Грудинин. Отмечается, что истцы требуют признать недействительным предварительный договор от 2018 года о продаже квартиры в посёлке Евгению Останину, а также договор о продаже этой же жилплощади его матери Нине.

"Мы считаем, что, находясь на должности генерального директора ЗАО, Павел Грудинин за счёт имущества, принадлежащего "Совхозу имени Ленина", решал свои личные дела. <...> Мы считаем, что эта квартира была продана не по рыночной стоимости, с максимально существенным дисконтом, задаром. Эта квартира является неким способом платежа и покровительства за тот политический пиар, который Останина обеспечивала Павлу Грудинину во время предвыборной кампании 2018 года", — рассказал представитель миноритарных акционеров организации Дмитрий Забродин в беседе с "Рен-ТВ".

Павел Грудинин продал сыну помещение под ТЦ за смешные деньги

Павел Грудинин продал сыну помещение под ТЦ за смешные деньги

Отмечается, что квартиру площадью 46 квадратных метров Грудинин продал Останиным за 4,8 миллиона рублей, в то время как её рыночная стоимость доходит до 11 миллионов. Все обстоятельства дела суду ещё предстоит установить. Заседание отложили на 22 декабря. Уточняется, что представитель Останиной заключила соглашение с ней только накануне и ещё не успела ознакомиться с материалами дела.

Ранее Лайф рассказывал, что "Совхоз имени Ленина" может получить более 250 миллионов рублей с фирмы друга Павла Грудинина. Отмечается, что 62 квартиры общей площадью почти 4500 квадратных метров отошли компании приятеля бизнесмена. За всю жилплощадь заплатили 189,5 миллиона рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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