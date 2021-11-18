Акционеры "Совхоза имени Ленина" в суде хотят доказать мошеннические схемы Грудинина
Сообщается, что, будучи гендиректором организации, бизнесмен продал квартиру управляющей делами фракции КПРФ в Госдуме с огромной скидкой в качестве некоего платежа за политический пиар.
Павел Грудинин. Фото © Евгений Разумный / ТАСС / "Ведомости"
Арбитражный суд Московской области продолжил рассматривать иск акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" и ООО "Рота-Агро" к управляющей делами фракции КПРФ в Госдуме Нине Останиной и её сыну, где в ответчиках как третье лицо значится бизнесмен Павел Грудинин. Отмечается, что истцы требуют признать недействительным предварительный договор от 2018 года о продаже квартиры в посёлке Евгению Останину, а также договор о продаже этой же жилплощади его матери Нине.
"Мы считаем, что, находясь на должности генерального директора ЗАО, Павел Грудинин за счёт имущества, принадлежащего "Совхозу имени Ленина", решал свои личные дела. <...> Мы считаем, что эта квартира была продана не по рыночной стоимости, с максимально существенным дисконтом, задаром. Эта квартира является неким способом платежа и покровительства за тот политический пиар, который Останина обеспечивала Павлу Грудинину во время предвыборной кампании 2018 года", — рассказал представитель миноритарных акционеров организации Дмитрий Забродин в беседе с "Рен-ТВ".
Отмечается, что квартиру площадью 46 квадратных метров Грудинин продал Останиным за 4,8 миллиона рублей, в то время как её рыночная стоимость доходит до 11 миллионов. Все обстоятельства дела суду ещё предстоит установить. Заседание отложили на 22 декабря. Уточняется, что представитель Останиной заключила соглашение с ней только накануне и ещё не успела ознакомиться с материалами дела.
Ранее Лайф рассказывал, что "Совхоз имени Ленина" может получить более 250 миллионов рублей с фирмы друга Павла Грудинина. Отмечается, что 62 квартиры общей площадью почти 4500 квадратных метров отошли компании приятеля бизнесмена. За всю жилплощадь заплатили 189,5 миллиона рублей.
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