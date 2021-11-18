Акционеры "Совхоза имени Ленина" в суде хотят доказать мошеннические схемы Грудинина

Арбитражный суд Московской области продолжил рассматривать иск акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" и ООО "Рота-Агро" к управляющей делами фракции КПРФ в Госдуме Нине Останиной и её сыну, где в ответчиках как третье лицо значится бизнесмен Павел Грудинин. Отмечается, что истцы требуют признать недействительным предварительный договор от 2018 года о продаже квартиры в посёлке Евгению Останину, а также договор о продаже этой же жилплощади его матери Нине.

"Мы считаем, что, находясь на должности генерального директора ЗАО, Павел Грудинин за счёт имущества, принадлежащего "Совхозу имени Ленина", решал свои личные дела. <...> Мы считаем, что эта квартира была продана не по рыночной стоимости, с максимально существенным дисконтом, задаром. Эта квартира является неким способом платежа и покровительства за тот политический пиар, который Останина обеспечивала Павлу Грудинину во время предвыборной кампании 2018 года", — рассказал представитель миноритарных акционеров организации Дмитрий Забродин в беседе с "Рен-ТВ".

Отмечается, что квартиру площадью 46 квадратных метров Грудинин продал Останиным за 4,8 миллиона рублей, в то время как её рыночная стоимость доходит до 11 миллионов. Все обстоятельства дела суду ещё предстоит установить. Заседание отложили на 22 декабря. Уточняется, что представитель Останиной заключила соглашение с ней только накануне и ещё не успела ознакомиться с материалами дела.