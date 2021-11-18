Минздрав выпустил обновлённую версию методических рекомендаций по лечению CoViD-19

Министерство здравоохранения России выпустило обновлённую версию методических рекомендаций по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"В новой версии рекомендаций внесены изменения и уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов", — говорится в релизе.

Раздел по специфической профилактике ковида дополнен данными об особенностях применения препарата "Спутник лайт" для ревакцинации. Вместе с тем в новую версию внесены изменения по поводу режима дозировки лекарственного средства "Барицитиниб" для пациентов с лёгким течением заболевания, медпомощь которым оказывается в стационарах. Ещё отмечается, что внесены пояснения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза (заболевание, которое поражает органы дыхания. — Прим. Лайфа) и инвазивного кандидоза (тяжёлая грибковая инфекция, которая вызвана грибами рода Candida. — Прим. Лайфа) у пациентов с ковидом. Уточняется, что документ подготовили ведущие российские эксперты с учётом накопленных научных и клинических данных.

"Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе", — указано в сообщении.