Кинолог Цигельницкий предложил усыплять бездомных невостребованных собак

Отловленных бродячих собак необходимо ограниченный срок содержать в приюте за счёт государства, а затем, если не найдётся новый хозяин, таких животных следует усыплять. С предложением выступил руководитель департамента информации Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Цигельницкий в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт отметил, что сейчас в РФ действует экспериментальный метод обращения с бездомными собаками ОСВВ ("отлов – стерилизация – вакцинация – возврат"), который узаконивает свободное нахождение животных в городской среде. По словам специалиста, этот метод применяется только в странах третьего мира и его следует изменить.

"Для защиты бродячих собак нужно внедрить их безвозвратный отлов, который практикуется в 30 развитых странах мира. Соответствующую законодательную практику следует применять и у нас. Нынешний метод ОСВВ давно показал свою неэффективность. Это своего рода легализация проживания бродячих собак на улице", — пояснил Цигельницкий.

Эксперт считает, что если собака востребована и её забирают в семью или в частный приют, то она продолжает жить дальше, а если животное никого так и не заинтересовало, его нужно усыплять.