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Кинолог Цигельницкий предложил усыплять бездомных невостребованных собак

Сейчас в стране действует экспериментальный метод "отлов – стерилизация – вакцинация – возврат", который давно показал свою неэффективность, отметил эксперт.

18 ноября, 12:07

Фото © Pixabay

Отловленных бродячих собак необходимо ограниченный срок содержать в приюте за счёт государства, а затем, если не найдётся новый хозяин, таких животных следует усыплять. С предложением выступил руководитель департамента информации Российской кинологической федерации (РКФ) Евгений Цигельницкий в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт отметил, что сейчас в РФ действует экспериментальный метод обращения с бездомными собаками ОСВВ ("отлов – стерилизация – вакцинация – возврат"), который узаконивает свободное нахождение животных в городской среде. По словам специалиста, этот метод применяется только в странах третьего мира и его следует изменить.

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"Для защиты бродячих собак нужно внедрить их безвозвратный отлов, который практикуется в 30 развитых странах мира. Соответствующую законодательную практику следует применять и у нас. Нынешний метод ОСВВ давно показал свою неэффективность. Это своего рода легализация проживания бродячих собак на улице", — пояснил Цигельницкий.

Эксперт считает, что если собака востребована и её забирают в семью или в частный приют, то она продолжает жить дальше, а если животное никого так и не заинтересовало, его нужно усыплять.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве появится единая цифровая база бездомных животных в приютах. В дальнейшем эта система позволит создать публичный каталог животных из приютов, которым смогут пользоваться люди, желающие обрести четвероногого друга.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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