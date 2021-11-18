НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Еврокомиссия планирует продлить срок действия ковид-сертификатов

Документ был окончательно введён летом на год, чтобы европейцы могли путешествовать внутри ЕС без ограничений.

18 ноября, 12:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Еврокомиссия рассматривает возможность продления срока действия сертификатов о вакцинации от ковида. Об этом заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

"В настоящее время мы изучаем возможность продлить срок действия", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Путин призвал к взаимному признанию вакцин в мире в ближайшее время

Путин призвал к взаимному признанию вакцин в мире в ближайшее время

Напомним, что в Евросоюзе внедрение сертификатов о вакцинации было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердили его в начале июня в ходе пленарной сессии. Представлен проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", был 17 марта этого года Европейской комиссией. Документ позволяет европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1