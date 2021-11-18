Еврокомиссия планирует продлить срок действия ковид-сертификатов

Еврокомиссия рассматривает возможность продления срока действия сертификатов о вакцинации от ковида. Об этом заявил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

"В настоящее время мы изучаем возможность продлить срок действия", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

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Напомним, что в Евросоюзе внедрение сертификатов о вакцинации было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердили его в начале июня в ходе пленарной сессии. Представлен проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", был 17 марта этого года Европейской комиссией. Документ позволяет европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.