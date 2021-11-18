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19 ноября начнётся приём документов на соискание госпремии в сфере правозащиты

Торжественная церемония вручения наград традиционно проходит в День России, 12 июня.

18 ноября, 12:13

Фото © mospravda.ru

Общественная комиссия при Президенте РФ объявила о начале с 19 ноября приёма документов на соискание государственной премии в размере 10 миллионов рублей за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как уточняется, заявки на участие будут принимать с 19 ноября до 10 февраля 2022 года. Желающие могут отправить документы уполномоченному по правам человека (адрес для почтовых отправлений: 119121, город Москва, Смоленский бульвар, дом 19, строение 2, Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ / адрес электронной почты: moskalkova@ombudsmanrf.ru).

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Напомним, глава государства Владимир Путин учредил премию ещё в 2015 году. С прошлого года размер награды был увеличен с 2,5 до 10 миллионов рублей. Традиционно премия вручается в День России, 12 июня.

Отметим, что в разные годы лауреатами награды становились Елизавета Глинка (доктор Лиза), учредитель фонда помощи онкобольным детям, актёр Константин Хабенский, а также основатель первого в стране детского хосписа, протоиерей Александр Ткаченко и другие деятели благотворительной и правозащитной сфер.

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А ранее Лайф сообщал, что Путин наградил орденом Александра Невского главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга за заслуги в области здравоохранения. Подчеркнём, что академик руководил разработкой противовирусного препарата "Циклоферон", а также вакцин от лихорадки Эбола и коронавирусной инфекции "Спутник V".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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