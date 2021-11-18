Суд арестовал блогера Разбакова, забравшегося на машину ГИБДД с дымовой шашкой

Разбаков на машине ГИБДД. Видео © Instagram / dmitriy_razbakov

Тверской суд Москвы признал блогера Дмитрия Разбакова, пробежавшего по машине ДПС с дымовой шашкой, виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили наказание в виде 15 суток ареста, сообщила пресс-служба инстанции.

"18 ноября Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, и назначено ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", — заключили в суде.

Позднее молодой человек опубликовал в своём инстаграме видеообращение, где раскаялся в содеянном.

"Я, Разбаков Дмитрий Денисович, 13 ноября в центре Москвы пробежался с дымовой шашкой по машине ДПС, внутри был полицейский. Это было очень глупо. Такого больше не повторится", — пообещал блогер.