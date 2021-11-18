Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, опубликовала видео с прибытием мужа домой после матчей национальной команды. Соответствующий ролик она выложила в "Инстаграме".

"Папа дома. Девочки очень скучали по папе. Наверное, именно так должно выглядеть "тёплое" видео в эти уже холодные деньки", — написала Дарья Карпина.

Видео © Instagram / dasha.karpina

У Карпина пять дочерей — Вероника (внебрачная), Мария и Валерия (от первого брака), а также Дарья и Александра (от брака с Дарьей Карпиной).