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"Папа дома": Жена Карпина показала, как тренер трогательно встретился с дочками

Он смог увидеться с семьёй после окончания отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

18 ноября, 12:17

Фото © Instagram / dasha.karpina

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, опубликовала видео с прибытием мужа домой после матчей национальной команды. Соответствующий ролик она выложила в "Инстаграме".

"Папа дома. Девочки очень скучали по папе. Наверное, именно так должно выглядеть "тёплое" видео в эти уже холодные деньки", написала Дарья Карпина.

Видео © Instagram / dasha.karpina

У Карпина пять дочерей — Вероника (внебрачная), Мария и Валерия (от первого брака), а также Дарья и Александра (от брака с Дарьей Карпиной).

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Сборная России заняла второе место в отборочной группе и не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Весной 2022 года команда Карпина сыграет в стыковых матчах за право поехать в Катар, где пройдёт первенство.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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