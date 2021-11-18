НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Добровинский предрёк эксгумацию останков предков россиян на Украине из-за Крыма

По словам адвоката, у него много кто захоронен в Одессе и он очень боится, что вся ситуация дойдёт "до такого идиотизма".

18 ноября, 12:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWJLKV-I1qA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexanderdobrovinsky</a></p>

Фото © Instagram / alexanderdobrovinsky

Украинские власти довели дело до такой степени, что, если они примут закон о том, что все предки граждан России, не выступивших против присоединения Крыма, должны быть эксгумированы, это не вызовет удивления. Такое мнение Лайфу высказал адвокат Александр Добровинский, комментируя введённые Владимиром Зеленским санкции в отношении 23 граждан РФ.

"Я, конечно, поражён невежеством в культуре, которое проявляют украинские власти. Я не удивлюсь, если в скором времени они примут закон, согласно которому предки граждан Российской Федерации, которые не выступили против присоединения Крыма, будут эксгумированы", — сказал наш собеседник.

Добровинский уточнил, что у него лично много предков захоронено в Одессе и он очень боится, что вся ситуация дойдёт "до такого идиотизма".

Зеленский ввёл в действие санкции против 23 россиян и пятерых украинцев

Зеленский ввёл в действие санкции против 23 россиян и пятерых украинцев

А ранее Лайф рассказывал, что Украина ввела санкции из-за открытия представительства Никарагуа в Крыму. Среди тех, на кого направлены ограничения, четверо граждан центральноамериканской страны, а также четверо россиян.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1