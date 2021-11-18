Добровинский предрёк эксгумацию останков предков россиян на Украине из-за Крыма

Украинские власти довели дело до такой степени, что, если они примут закон о том, что все предки граждан России, не выступивших против присоединения Крыма, должны быть эксгумированы, это не вызовет удивления. Такое мнение Лайфу высказал адвокат Александр Добровинский, комментируя введённые Владимиром Зеленским санкции в отношении 23 граждан РФ.

"Я, конечно, поражён невежеством в культуре, которое проявляют украинские власти. Я не удивлюсь, если в скором времени они примут закон, согласно которому предки граждан Российской Федерации, которые не выступили против присоединения Крыма, будут эксгумированы", — сказал наш собеседник.

Добровинский уточнил, что у него лично много предков захоронено в Одессе и он очень боится, что вся ситуация дойдёт "до такого идиотизма".