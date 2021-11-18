Очередная "инста-модель" оголила пятую точку, на этот раз на фоне храма в Калуге

Волна полуголых девушек, которые решили привлечь к себе внимание провокационными снимками, не стихает. На этот раз инцидент произошёл в Калуге, где молодая девушка продемонстрировала свои ягодицы на фоне храма Преображения Господня.

Пикантное фото вмиг распространилось по соцсетям, и девушка получила щедрую порцию осуждений. Что именно она хотела доказать снимком, непонятно. Возможно, снялась так исключительно ради хайпа. Как сообщают в соцсетях, кадр был сделан ещё летом, но привлёк внимание только недавно.

К слову, "инста-моделью" уже заинтересовались в полиции. По статье за оскорбление чувств верующих девушке грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", — пояснили в УМВД РФ по Калужской области.