Очередная "инста-модель" оголила пятую точку, на этот раз на фоне храма в Калуге
Девушкой уже заинтересовались в полиции. По статье за оскорбление чувств верующих ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.
Фото © VK / Readovka
Волна полуголых девушек, которые решили привлечь к себе внимание провокационными снимками, не стихает. На этот раз инцидент произошёл в Калуге, где молодая девушка продемонстрировала свои ягодицы на фоне храма Преображения Господня.
Пикантное фото вмиг распространилось по соцсетям, и девушка получила щедрую порцию осуждений. Что именно она хотела доказать снимком, непонятно. Возможно, снялась так исключительно ради хайпа. Как сообщают в соцсетях, кадр был сделан ещё летом, но привлёк внимание только недавно.
К слову, "инста-моделью" уже заинтересовались в полиции. По статье за оскорбление чувств верующих девушке грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", — пояснили в УМВД РФ по Калужской области.
Ранее Лайф писал, что автору скандальной фотосессии на фоне храма Руслану Бобиеву и его подруге вынесли приговор. Девушка перед заседанием суда выразила надежду, что ей не дадут срок. Она призналась, что ходила за блогером, "как собачка", и не участвовала в выборе места для съёмки.
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