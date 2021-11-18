Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на невыполнение Киевом Минских соглашений

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о поддержке населения Донбасса является сугубо гуманитарным ответом на неисполнение Киевом Минских договорённостей. Об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.

"Указ президента России Владимира Путина <…> способствует преодолению агрессивной экономической и гуманитарной блокады Донбасса, а также стабилизации социально-экономического положения в регионе", — сказал он.

По словам Грызлова, это сугубо гуманитарный ответ на экономическую и транспортную блокаду ДНР и ЛНР, а также освобождение жителей региона от экономической удавки, созданной киевскими властями.