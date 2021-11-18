Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на невыполнение Киевом Минских соглашений
По словам полпреда РФ в Контактной группе, этот документ — освобождение жителей региона от экономической удавки, созданной властями Украины.
Борис Грызлов. Фото © Kremlin.ru
Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о поддержке населения Донбасса является сугубо гуманитарным ответом на неисполнение Киевом Минских договорённостей. Об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.
"Указ президента России Владимира Путина <…> способствует преодолению агрессивной экономической и гуманитарной блокады Донбасса, а также стабилизации социально-экономического положения в регионе", — сказал он.
По словам Грызлова, это сугубо гуманитарный ответ на экономическую и транспортную блокаду ДНР и ЛНР, а также освобождение жителей региона от экономической удавки, созданной киевскими властями.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Документ касается и возможности смягчения условий допуска на российские рынки товаров из этого региона. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента России за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ.
Комментариев: 1
ВВ принял решение которое как минимум не даст людям стать нищими, там все таки русские находятся и их нужно поддержать хотя бы экономику!