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Грызлов назвал указ Путина по Донбассу ответом на невыполнение Киевом Минских соглашений

По словам полпреда РФ в Контактной группе, этот документ — освобождение жителей региона от экономической удавки, созданной властями Украины.

18 ноября, 12:54
<p>Борис Грызлов. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/16680/photos/13579" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Борис Грызлов. Фото © Kremlin.ru

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о поддержке населения Донбасса является сугубо гуманитарным ответом на неисполнение Киевом Минских договорённостей. Об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.

"Указ президента России Владимира Путина <…> способствует преодолению агрессивной экономической и гуманитарной блокады Донбасса, а также стабилизации социально-экономического положения в регионе", — сказал он.

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Начало воссоединения: Что получили ДНР и ЛНР после указа Путина

По словам Грызлова, это сугубо гуманитарный ответ на экономическую и транспортную блокаду ДНР и ЛНР, а также освобождение жителей региона от экономической удавки, созданной киевскими властями.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Документ касается и возможности смягчения условий допуска на российские рынки товаров из этого региона. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента России за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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Комментариев: 1

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Дарья Вережниковасегодня в 13:26

ВВ принял решение которое как минимум не даст людям стать нищими, там все таки русские находятся и их нужно поддержать хотя бы экономику!

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