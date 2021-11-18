Бывший ассистент Гуса Хиддинка в махачкалинском "Анжи" Желько Петрович выразил поддержку главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину и заявил, что готов попросить его не уходить со своего поста.

"Он знает футболистов, у него будет время подготовить команду. Представьте, каково игрокам. Опять новый тренер, новые методы, новые тренировки. Сейчас явно не самый подходящий момент. Я готов сам попросить Карпина остаться и вывести Россию в Катар. Пожалуйста, не уходите до стыков", — заявил Петрович в интервью изданию "РБ-Спорт".

По мнению специалиста, Карпин — максимально честный тренер, который не стесняется говорить о психологических проблемах в команде. Кроме того, Петрович назвал нынешнего тренера нашей сборной большой личностью и заметил, что если он оставит свой пост, то ничего хорошего из этого не выйдет.