Тест на ковид у привитых Pfizer и Moderna может быть ложноположительным

Результат теста на коронавирус у вакцинированных препаратами от Pfizer — BioNTech и Moderna может быть положительным, хотя на самом деле человек не инфицирован. Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном на сайте Института глобального здоровья Барселоны.

Отмечается, что все вакцины, одобренные в Европе, используют в качестве антигена спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывают выработку антител против него. Поэтому, как поясняют учёные, чтобы узнать, заражён ли привитый человек, измеряется иммунный ответ против других вирусных белков, которые не включены в вакцину, например, белок N. А препараты Pfizer — BioNTech и Moderna "вызывают выработку антител, которые не только распознают спайковый белок, но и также могут распознавать область белка N".

По словам экспертов, полученные результаты представляют важность, так как предложено использовать белок N, чтобы выявлять инфекции среди вакцинированного населения. Специалисты отмечают, что это может привести к тому, что "значительный процент случаев будет неверно классифицирован как бессимптомные инфекции". По предположениям авторов исследования, для выявления коронавируса у привитых стоит использовать комбинацию разнообразных вирусных антигенов, что позволит лучше оценить эффективность вакцин.