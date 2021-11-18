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Тест на ковид у привитых Pfizer и Moderna может быть ложноположительным

Учёные отмечают, что благодаря этим данным можно будет лучше оценить эффективность вакцин и правильно классифицировать случаи коронавируса.

18 ноября, 13:08

Фото © Pexels

Результат теста на коронавирус у вакцинированных препаратами от Pfizer — BioNTech и Moderna может быть положительным, хотя на самом деле человек не инфицирован. Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном на сайте Института глобального здоровья Барселоны.

Отмечается, что все вакцины, одобренные в Европе, используют в качестве антигена спайковый белок SARS-CoV-2 и вызывают выработку антител против него. Поэтому, как поясняют учёные, чтобы узнать, заражён ли привитый человек, измеряется иммунный ответ против других вирусных белков, которые не включены в вакцину, например, белок N. А препараты Pfizer — BioNTech и Moderna "вызывают выработку антител, которые не только распознают спайковый белок, но и также могут распознавать область белка N".

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По словам экспертов, полученные результаты представляют важность, так как предложено использовать белок N, чтобы выявлять инфекции среди вакцинированного населения. Специалисты отмечают, что это может привести к тому, что "значительный процент случаев будет неверно классифицирован как бессимптомные инфекции". По предположениям авторов исследования, для выявления коронавируса у привитых стоит использовать комбинацию разнообразных вирусных антигенов, что позволит лучше оценить эффективность вакцин.

Ранее Лайф рассказывал, что в центре Чумакова разрабатывают две вакцины от штамма ковида "дельта". Речь идёт про препараты "Ковивак дельта моно" и "Ковивак комби". При этом эксперты больше склоняются ко второй.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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