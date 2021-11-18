Победившая ковид мама Бузовой столкнулась с серьёзной болезнью

Мама известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Ирина не так давно переболела коронавирусом и сейчас столкнулась с серьёзными последствиями заразы. К слову, женщина перенесла болезнь в лёгкой форме, поскольку ранее вакцинировалась. Однако постковидный синдром побороть не так уж и просто.

"Сейчас моё состояние попеременно. Ковид осилили, теперь бы давление устаканить", — цитирует сайт kp.ru Ирину Бузову.

Стоит отметить, что медики считают именно высокое давление одним из самых распространённых симптомов постковидного синдрома. По словам терапевта Виктора Лишина, после перенесённого заболевания необходимо полное обследование организма. Например, CoViD-19 нередко негативно отражается на дальнейшей работе сердца, что может быть крайне опасным для жизни в целом.

Что касается гипертонии, то специалист рассказал, что в среднем такая картина сохраняется до месяца. Если же скачки давления принимают более тяжёлую форму, тогда на реабилитацию потребуется до трёх месяцев.