Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев объявил о разводе после его интрижки с Айзой

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев опубликовал пост, в котором сообщил, что подаёт на развод. Сейчас он женат на Екатерине Малафеевой (Комяковой), которая в 2013 году родила ему сына. Всего у футболиста трое детей — есть ещё старшая дочь и сын от первого брака.

Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь… Вячеслав Малафеев

Чёрная полоса

Фото © Instagram / malafeev16ru

Публикация вызвала резонанс не только в среде футбольных фанатов "Зенита", Малафеев давно превратился в героя светских изданий. Руины, о которых говорит Малафеев, — это его погибшая жена, судимая дочь-наркоманка и его разрушительная упёртость в вопросах воспитания и семьи.

Фото © "Фонтанка"

Меньше двух месяцев назад Малафеев рассказывал своим подписчикам в "Инстаграме" о том, как важно доверие в браке. Футболист отметил, что, несмотря на сложный год, они всё равно надеются на лучшее и продолжают "работать над отношениями". Судя по всему, из этого ничего не вышло. Вячеслав сообщил дурные новости — они расходятся с Екатериной, и, судя по словам вратаря, инициатором разрыва стал именно он.

Фото © Instagram / officialmalafeeva

Под публикацией сразу же появились сотни печальных комментариев. В том числе и от звёзд. Виктория Боня понадеялась, что это всё — лишь неудачная шутка, а Дмитрий Губерниев обошёлся многозначительным "Эх….". И хоть достоверно неизвестно, почему именно расходятся супруги, многие отметили, что такой поворот событий был вполне ожидаем.

При чём тут Айза?

Фото © Instagram / malafeev16ru, aizalovesam

Подписчики тут же связали развод со случаем на шоу "Звёзды в Африке". Спортсмен постоянно пытался флиртовать с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Долматовой. Якобы увидев это, Екатерина съехала от супруга, но позже появились сообщения, что Вячеслав и Екатерина помирились. В разговоре с Лайфом Айза призналась, что она жалеет об этом злополучном флирте.