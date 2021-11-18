Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев объявил о разводе после его интрижки с Айзой
Бывшая жена рэпера Гуфа призналась, что жалеет о флирте, который мог стать причиной разлада футболиста с женой.
Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев опубликовал пост, в котором сообщил, что подаёт на развод. Сейчас он женат на Екатерине Малафеевой (Комяковой), которая в 2013 году родила ему сына. Всего у футболиста трое детей — есть ещё старшая дочь и сын от первого брака.
Я подаю на развод!
Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя!
На руинах счастье не построишь…
Чёрная полоса
Фото © Instagram / malafeev16ru
Публикация вызвала резонанс не только в среде футбольных фанатов "Зенита", Малафеев давно превратился в героя светских изданий. Руины, о которых говорит Малафеев, — это его погибшая жена, судимая дочь-наркоманка и его разрушительная упёртость в вопросах воспитания и семьи.
Фото © "Фонтанка"
Меньше двух месяцев назад Малафеев рассказывал своим подписчикам в "Инстаграме" о том, как важно доверие в браке. Футболист отметил, что, несмотря на сложный год, они всё равно надеются на лучшее и продолжают "работать над отношениями". Судя по всему, из этого ничего не вышло. Вячеслав сообщил дурные новости — они расходятся с Екатериной, и, судя по словам вратаря, инициатором разрыва стал именно он.
Фото © Instagram / officialmalafeeva
Под публикацией сразу же появились сотни печальных комментариев. В том числе и от звёзд. Виктория Боня понадеялась, что это всё — лишь неудачная шутка, а Дмитрий Губерниев обошёлся многозначительным "Эх….". И хоть достоверно неизвестно, почему именно расходятся супруги, многие отметили, что такой поворот событий был вполне ожидаем.
При чём тут Айза?
Подписчики тут же связали развод со случаем на шоу "Звёзды в Африке". Спортсмен постоянно пытался флиртовать с бывшей женой рэпера Гуфа Айзой Долматовой. Якобы увидев это, Екатерина съехала от супруга, но позже появились сообщения, что Вячеслав и Екатерина помирились. В разговоре с Лайфом Айза призналась, что она жалеет об этом злополучном флирте.
К счастью, я не имею никакого отношения к разводу Малафеевых. Со Славой не общаюсь вообще. Ни лично, ни по переписке. Всё наше общение (на проекте "Звёзды в Африке". — Прим. Лайфа) останется между нами. Я жалею об этом флирте. Не потому, что Слава — плохой, а потому, что теперь меня ассоциируют с разлучницей. А это не так. Да, я флиртовала. Но я флиртовала и с другими участниками. Просто это оказалось не так интересно, как флирт с женатым футболистом
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