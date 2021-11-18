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Бывший капитан "Ростова" Гацкан начал тренерскую карьеру

В донском клубе он вошёл в тренерский штаб команды 2007 года рождения.

18 ноября, 13:23
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан начал тренерскую карьеру в академии донского клуба. Об этом сообщается на сайте футбольной команды.

В "Ростове" Гацкан вошёл в тренерский штаб команды 2007 года рождения.

В составе донского клуба полузащитник выступал с 2008 по 2019 год, забив в 309 матчах во всех турнирах 24 гола. Также он играл в РПЛ за казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов". В июле 2021-го Гацкан объявил о завершении спортивной карьеры.

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С 2005 по 2018 год хавбек выступал за сборную Молдавии. В 61 матче за национальную команду он забил пять голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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