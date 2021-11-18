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Российский боец ММА набросился на соперника во время интервью

Уже завтра они сразятся между собой за пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе.

18 ноября, 13:30

Видео © Instagram / aca_mma

Российский боец ММА Мухомад Вахаев во время интервью перед турниром АСА 132 набросился на своего соперника Тони Джонсона. Видео инцидента выложили в официальном инстаграме промоушена.

Перед инцидентом представитель США оскорбил Вахаева, а также ещё одного представителя ММА — Алихана Вахаева. В ответ на это россиянин потребовал извинений, однако вместо них Джонсон решил начать угрожать Вахаеву, чего наш соотечественник решил не терпеть. В итоге он накинулся на соперника, а разнять потасовку сумели сотрудники АСА.

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Добавим, что уже завтра — 19 ноября — спортсмены встретятся между собой в бою за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Турнир АСА 132 пройдёт в Минске.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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