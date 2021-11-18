Российский боец ММА набросился на соперника во время интервью

Российский боец ММА Мухомад Вахаев во время интервью перед турниром АСА 132 набросился на своего соперника Тони Джонсона. Видео инцидента выложили в официальном инстаграме промоушена.

Перед инцидентом представитель США оскорбил Вахаева, а также ещё одного представителя ММА — Алихана Вахаева. В ответ на это россиянин потребовал извинений, однако вместо них Джонсон решил начать угрожать Вахаеву, чего наш соотечественник решил не терпеть. В итоге он накинулся на соперника, а разнять потасовку сумели сотрудники АСА.