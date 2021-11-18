Мишустин уволил Машкову с поста замминистра спорта за прогул

Статс-секретарь — замминистра спорта России Ксения Машкова уволена со своего поста в связи с грубым нарушением должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на портале правовой информации.

"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом "а" пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона "О государственной гражданской службе РФ", — говорится в документе.

В указанном в распоряжении подпункте закона идёт речь об однократном прогуле. Он применяется в случае отсутствия чиновника на месте службы без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочего дня.