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Министра культуры Крыма допрашивают по делу о пропаже средств, выделенных на реконструкцию театра кукол

В 2017 году Новосельская заявила, что на возведение нового здания учреждения в Симферополе потребуется миллиард рублей, но оно так и не было построено.

18 ноября, 13:40
<p>Арина Новосельская. Фото © <a href="https://mkult.rk.gov.ru/ru/photo-report/show/2320" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Министерства культуры Крыма</a></p>

Арина Новосельская. Фото © Пресс-служба Министерства культуры Крыма

Стала известна причина следственных действий в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской. Её допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным неназванного собеседника агентства, с 45-летней Новосельской работают сотрудники центрального аппарата ФСБ из Москвы.

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Здание Крымского академического театра кукол, находившееся в центре города напротив городской администрации, было признано аварийным и снесено в начале 2018 года. В 2017-м министр культуры заявляла, что на новое здание планируется потратить более миллиарда рублей, однако оно так и не было введено в эксплуатацию, по некоторым данным, в 2020-м был расторгнут договор с подрядчиком.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о проведении следственных мероприятий в отношении Новосельской. Он назвал это "частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц" и выразил надежду, что правоохранители "во всём разберутся".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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