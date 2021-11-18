Министра культуры Крыма допрашивают по делу о пропаже средств, выделенных на реконструкцию театра кукол

Стала известна причина следственных действий в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской. Её допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным неназванного собеседника агентства, с 45-летней Новосельской работают сотрудники центрального аппарата ФСБ из Москвы.

Здание Крымского академического театра кукол, находившееся в центре города напротив городской администрации, было признано аварийным и снесено в начале 2018 года. В 2017-м министр культуры заявляла, что на новое здание планируется потратить более миллиарда рублей, однако оно так и не было введено в эксплуатацию, по некоторым данным, в 2020-м был расторгнут договор с подрядчиком.