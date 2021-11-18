Молдавия закупит партию "Спутника V" для 100 тысяч полных курсов вакцинации
Официально процедура закупки начнётся в понедельник, а в течение месяца после подписания контракта будет осуществлена поставка.
Фото © ТАСС / EPA
Министерство здравоохранения Молдавии закупит российский препарат "Спутник V" для проведения 100 тысяч полных курсов вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Минздрава страны Зинаиду Безверхни.
"Процедура закупки официально начнётся в понедельник. У нас есть прямой контакт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО "Вакцина человека". Они подтвердили свою готовность осуществить поставку в течение месяца с момента подписания контракта", — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что решение о закупке принимается Минздравом, а финансовые ресурсы на процесс вакцинации населения были зарезервированы в специальном фонде правительства. Безверхни подчеркнула, что это решение вписывается в политику властей по повышению объёмов вакцинации. При этом российский "Спутник V" — один из препаратов, которые предпочитает население республики.
Как сообщал Лайф, опрос показал, что готовность россиян к вакцинации выросла. Те же, кто ещё не готов на это, называют в качестве причин отказа высокий уровень антител, недоверие к препаратам и другие поводы.
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