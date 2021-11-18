Путин: Запад потакает курсу Киева на демонтаж Минских соглашений

Запад потакает курсу Украины на демонтаж Минских договорённостей, несмотря на то что они приобрели форму международного права, зафиксированную Советом Безопасности ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД в четверг.

"Они, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на демонтаж Минских договорённостей, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", — указал российский лидер.

Тем не менее посреднические усилия как в минской контактной группе, так и в "нормандском формате" важно продолжать, причём делать это настойчиво и энергично, считает Путин.

"Поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует", — пояснил свою позицию он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате". По словам министра, для российской стороны важна содержательная сторона дела, а не протокольные договорённости с позированием перед телекамерами.