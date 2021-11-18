Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко возглавил Наблюдательный совет АНО "Большая перемена", который является организатором одноимённого конкурса. Об этом сообщила пресс-служба совета.

"Состоялось первое заседание наблюдательного совета АНО "Большая перемена" — организатора всероссийского конкурса "Большая перемена", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". Председателем наблюдательного совета стал первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко", — говорится в релизе.

Также в состав наблюдательного совета вошли министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров, генеральный директор VK Борис Добродеев, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ Мария Львова-Белова.

На заседании первый замглавы АП РФ обратился к участникам и отметил, что "Большая перемена" — это не просто конкурс, а целое сообщество, объединяющее детей и взрослых.

"У нас действительно сформировалось целое сообщество учителей, сегодня на платформе "Большой перемены" 124 тысячи педагогов, которые активно участвуют в жизни проекта и развивают его ценности", — рассказал Кириенко.

Также Кириенко отметил, что уже сформировалось целое сообщество родителей, во многих школах создаются клубы "Большой перемены", а в регионах появляются координаторы. А самое главное, по его мнению, что дети и взрослые становятся соавторами этого проекта, что очень важно сохранить.

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевыми целями организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей" возглавляет российский лидер.