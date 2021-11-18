Белорусские судмедэксперты установили факт применения Польшей пестицидов против мигрантов

"Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе <…> дельтаметрина — он же пестицид — и иных", — сообщил Швед в видео, опубликованном Генеральной прокуратурой республики на YouTube-канале.

Генпрокурор также указал, что ядовитые химические вещества вызвали у не менее чем 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин и ушибов. По словам Шведа, среди них есть и несовершеннолетние, женщины, в том числе и беременные, к ним всем польскими должностными лицами была применена ничем не обусловленная агрессия. Кроме того, генпрокурор республики сообщил, что каждый факт совершения преступных деяний поляками, в том числе на территории Белоруссии, "фиксируется, документируется объективно и беспристрастно".