Белорусские судмедэксперты установили факт применения Польшей пестицидов против мигрантов
Ядовитые химические вещества вызвали у не менее чем 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, ссадин и ушибов, а также отравлений, отметил глава Генпрокуратуры республики.
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С помощью предварительных результатов судмедэкспертизы получилось установить факт применения пестицидов силовиками Польши против беженцев на белорусско-польской границе. Об этом заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
"Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе <…> дельтаметрина — он же пестицид — и иных", — сообщил Швед в видео, опубликованном Генеральной прокуратурой республики на YouTube-канале.
Генпрокурор также указал, что ядовитые химические вещества вызвали у не менее чем 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин и ушибов. По словам Шведа, среди них есть и несовершеннолетние, женщины, в том числе и беременные, к ним всем польскими должностными лицами была применена ничем не обусловленная агрессия. Кроме того, генпрокурор республики сообщил, что каждый факт совершения преступных деяний поляками, в том числе на территории Белоруссии, "фиксируется, документируется объективно и беспристрастно".
Ранее Путин раскритиковал польских силовиков за применение водомётов и слезоточивого газа против беженцев. Президент России отметил, что, глядя на ситуацию на границе Белоруссии и ЕС, становится жалко детей.
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