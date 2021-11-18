Белорусская Генпрокуратура завела дело на польских чиновников за пропаганду войны

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против польских должностных лиц по статье о пропаганде войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Андрея Шведа. Как указал генпрокурор, граждане Польши неоднократно призывали осуществить агрессию в отношении соседней республики.

"В данном случае речь идёт о наличии состава признаков преступления, предусмотренного статьёй 123 Уголовного кодекса нашей страны, а именно — пропаганда войны. В связи с этим Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси", — заявил Швед.

Преступные действия в отношении беженцев на границе совершены по прямому указанию или с согласия руководства Польши, добавил он.

По словам генпрокурора, информация о преступных действиях, совершённых высшими должностными лицами соседнего государства, будет направлена для оценки во все международные организации, включая ООН и Совет Европы.

Предварительная судмедэкспертиза установила факт применения польскими силовиками пестицидов, проинформировал Швед.