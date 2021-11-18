Они выбирают трансгендеров: Почему зажимают российских легкоатлетов Санкции против наших спортсменов действуют уже шесть лет. Ключевые условия восстановления российской стороной уже выполнены, но отстранение каждый раз продлевается. 18 ноября, 14:35 Фото © ВФЛА

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) накануне продлил отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Это означает, что наши спортсмены по-прежнему будут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответственно, и национальный флаг с гимном российским атлетам никто возвращать не собирается. World Athletics требует соблюдения всех без исключения условий по восстановлению, несмотря на то что ключевые из них уже были выполнены.

— ВФЛА добилась устойчивого прогресса на пути выполнения условий восстановления в World Athletics, ключевые условия уже были выполнены, в то время как различные показатели из плана восстановления всё ещё не достигнуты. Кроме того, основываясь на отчётах международных экспертов, рабочая группа считает, что эти изменения отражают новую культуру в ВФЛА, которая отвергает прошлую практику использования допинга и указывает на приверженность чистым соревнованиям, — заявил глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

По его словам, одним из важнейших факторов является нынешний статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В декабре 2019 года оно было лишено статуса соответствия Всемирного антидопингового агентства (WADA), в 2020-м Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил это решение. Санкции против РУСАДА введены до декабря 2022 года. По всей видимости, до этого срока ВФЛА будет в подвешенном состоянии. Недаром тот же Андерсен говорит, что в российской лёгкой атлетике ещё остались люди, которые не приняли новую антидопинговую культуру.

Отстранение длится уже шесть лет

Напомним, что в ноябре 2015 года руководство международной лёгкой атлетики из-за допингового скандала исключило из своих рядов ВФЛА. В результате на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро разрешили выступить только одной представительнице российской лёгкой атлетики — прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая в течение долгого времени тренируется в США.

C 2017 по 2019 год российские атлеты выступали на международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2020-м — после очередного допингового скандала и невыплаты штрафа в размере около $6,5 млн — россиянам и вовсе закрыли доступ на турниры. Требуемую сумму выплатили позапрошлым летом с просрочкой.

В результате наших спортсменов допустили на международную арену только в апреле 2021 года. Для получения нейтрального статуса необходимо оформлять заявки и ждать разрешения World Athletics, а также сдавать дополнительные тесты на допинг. При этом на Олимпиаду в Токио допустили только десять российских легкоатлетов. Несмотря ни на что, они принесли нашей стране две медали. Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом.

Отстранение российской лёгкой атлетики продолжается уже шесть лет, его продлевали уже почти 20 раз. За это время пять раз сменилось руководство ВФЛА, а у международной федерации появилось новое название (до 2019 года World Athletics именовалось как IAAF). Сейчас ВФЛА на правах исполняющей обязанности президента возглавляет олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова. Она считает восстановление нашей федерации в правах делом своей жизни.

— В своей спортивной карьере я прилагала максимум усилий для достижения заветной мечты — стать олимпийской чемпионкой. Олимпийские игры в Сиднее навсегда остались в моём сердце. Сейчас я также воспринимаю и восстановление ВФЛА, для меня это цель, ради которой я также приложу все свои усилия. Надеемся, что эта работа увенчается восстановлением ВФЛА в мировой легкоатлетической семье в самой ближайшей перспективе, — говорит Привалова.

Запредельный уровень ненависти

При этом комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев считает очередное продление отстранения российской лёгкой атлетики проявлением запредельного уровня ненависти к нашей стране. Он обратил внимание, что в нынешних условиях развитие "королевы спорта" в России максимально затруднено.

— Ужасно жалко, что здравый смысл не возобладал. Наверное, там какой-то другой уровень неприятия и ненависти к стране, к людям. Просто запредельный уровень. Мне трудно понять их мотивацию. Они что, хотят убить спорт и отнять надежду у наших детей? Это же королева спорта, — констатировал журналист.

Губерниев предположил, что восстановление ВФЛА всеми возможными способами тормозит лично президент World Athletics Себастьян Коу. Это вдвойне странно, ведь в 1980 году британец стал одним из героев московской Олимпиады, выиграв золото в беге на 1500 метров и серебро на дистанции 800 метров. По идее, у него должно было остаться приятное впечатление о нашей стране. Не исключено, что на Коу оказывается политическое давление, иначе крайне трудно объяснить его последовательное противодействие возвращению российским легкоатлетам всех отобранных прав.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев видит в последнем решении World Athletics и положительный момент — признание очевидного прогресса в процессе восстановления ВФЛА. Он убеждён, что необходимо продолжить начатую работу, чтобы к весне 2022 года не осталось ни одного повода продлить отстранение.

— Сейчас мы получили хороший сигнал, который нужно сохранить и после которого продолжить активную работу. А то уже сложилось ощущение, что отстранение наших легкоатлетов длится вечно, не одно поколение спортсменов уже пострадало из-за этого, — говорит политик.

Для МОК важнее защищать права трансгендеров

Крайне любопытно, что на фоне активного противодействия восстановлению прав российских легкоатлетов руководство мирового спорта проявляет удивительную заботу о трансгендерных спортсменах, которых никто и не думает притеснять. На днях МОК выпустил свод советов для международных спортивных федераций по этой теме, основанный на десяти принципах. Утверждается, что к соревнованиям необходимо допускать любых спортсменов, вне зависимости от их пола, статуса или гендерной идентичности. Иными словами, рекомендуется не отстранять трансгендеров только из-за того, что они идентифицируют себя с представителями противоположного пола.

— Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя наилучшим образом, — говорится в рекомендациях МОК.

Определение критериев выступления спортсменов в той или иной гендерной категории полностью отдано на откуп международным федерациям. Теперь в разных видах спорта могут быть введены разные правила — и начнётся настоящее безумие. В любом случае МОК считает, что спортсменов для определения их пола нельзя подвергать гинекологическим и прочим подобным обследованиям и заставлять делать анализы на уровень тестостерона.

Сразу же вспоминается ажиотаж, вызванный выступлением трансгендеров на Олимпиаде в Токио, прошедшей минувшим летом. Так, новозеландская штангистка Лорен Хаббард, ранее соревновавшаяся с мужчинами, заняла самое последнее место в весовой категории свыше 87 кг. Она просто не справилась с начальным весом и завершила борьбу уже на старте.

Зато канадская футболистка Куинн, объявившая себя небинарной персоной и попросившая при упоминании её использовать местоимения они/их, стала олимпийской чемпионкой. Также серебряную медаль в беге на 200 метров у женщин выиграла 18-летняя намибийка Кристин Мбома, в организме которой с ранних лет было существенное превышение естественного уровня мужского гормона.

Понятно, что защищать трансгендеров сейчас считается важнейшим направлением правозащитной деятельности на Западе. Даже если им ничего не угрожает. Только вот как теперь избежать в женских соревнованиях недобросовестной конкуренции со стороны бывших мужчин? Остаётся надеяться, что у руководителей международных спортивных федераций возобладает здравый смысл. Иначе нас ждёт полный хаос, а женский спорт вообще перестанет существовать в своём нынешнем виде.

Здравый смысл необходим и руководству мировой лёгкой атлетики. Крайне нелогичным выглядит многолетнее отстранение российских спортсменов. Ведь далеко не только в нашей стране применялись запрещённые препараты. В США подобных проблем ничуть не меньше, но американскую команду никто и не думает лишать флага и гимна. Громкое дело американского велогонщика Лэнса Армстронга, лишённого семи побед на "Тур де Франс" за многолетнее использование допинга, не привело ни к каким глобальным санкциям. А многократно дисквалифицированный олимпийский чемпион Афин-2004 Джастин Гэтлин до сих пор выходит на беговую дорожку.

Авторы Роман Фейгин