Путин назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России
Президент отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО настроено по отношению к нашей стране подчёркнуто конфронтационно и настырно приближает свою военную инфраструктуру к границам. Об этом лидер сообщил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
Путин обратил внимание, что возможности для сотрудничества с Европой сужаются из-за того, что Евросоюз отталкивает Россию санкциями. А также упомянул и об отношениях с Североатлантическим альянсом.
"Аналогичная, если не более удручающая, ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчёркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", — сказал российский лидер.
Ранее сенатор Сергей Цеков уличил НАТО в "непрозрачности" после слов о "силах России" у границ Украины. По мнению парламентария, обострению ситуации способствуют не Российские вооружённые силы, а американские корабли в Чёрном море.
Комментариев: 0