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Путин назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России

Президент отметил, что складывается удручающая ситуация в отношениях с Североатлантическим альянсом, который демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам.

18 ноября, 14:26
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО настроено по отношению к нашей стране подчёркнуто конфронтационно и настырно приближает свою военную инфраструктуру к границам. Об этом лидер сообщил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Путин обратил внимание, что возможности для сотрудничества с Европой сужаются из-за того, что Евросоюз отталкивает Россию санкциями. А также упомянул и об отношениях с Североатлантическим альянсом.

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"Аналогичная, если не более удручающая, ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчёркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", — сказал российский лидер.

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Ранее сенатор Сергей Цеков уличил НАТО в "непрозрачности" после слов о "силах России" у границ Украины. По мнению парламентария, обострению ситуации способствуют не Российские вооружённые силы, а американские корабли в Чёрном море.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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