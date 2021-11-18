Путин назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО настроено по отношению к нашей стране подчёркнуто конфронтационно и настырно приближает свою военную инфраструктуру к границам. Об этом лидер сообщил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Путин обратил внимание, что возможности для сотрудничества с Европой сужаются из-за того, что Евросоюз отталкивает Россию санкциями. А также упомянул и об отношениях с Североатлантическим альянсом.

"Аналогичная, если не более удручающая, ситуация складывается в отношениях с Североатлантическим альянсом, который проявляет подчёркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к нашим границам", — сказал российский лидер.