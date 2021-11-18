Фигуристка Погорилая заявила, что россиянам на Олимпиаде в Сочи помогали судьи
Правда, она также обратила внимание на то, что без чистого проката программ ни о какой победе нельзя было бы вести речи.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
Российская фигуристка Анна Погорилая выразила мнение, что на Олимпиаде в Сочи в 2014 году судьи всячески помогали Аделине Сотниковой взять золотую медаль.
"Понятно, что в США тянут своих, в Японии — японок. В России русским тоже помогают. Понятно, что в Сочи нашим спортсменам немного помогли. Но, если бы Аделина не откатала чисто свою программу, никто бы её не вытянул", — заметила Погорилая в интервью "Спорт-Экспрессу".
Она также вспомнила, как на ЧМ-2016 в Бостоне стала всего лишь третьей, несмотря на идеальные прокаты.
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