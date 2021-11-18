Фигуристка Погорилая заявила, что россиянам на Олимпиаде в Сочи помогали судьи

"Понятно, что в США тянут своих, в Японии — японок. В России русским тоже помогают. Понятно, что в Сочи нашим спортсменам немного помогли. Но, если бы Аделина не откатала чисто свою программу, никто бы её не вытянул", — заметила Погорилая в интервью "Спорт-Экспрессу".