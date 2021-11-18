Футболисту "Спартака" Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство
В декабре 2020 года его задержали после нападения с ножом на своего родственника во время семейной вечеринки.
Фото © ФК "Спартак"
Прокуратура в Нидерландах предъявила полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает De Telegraaf.
По этому обвинению 29-летнему футболисту может грозить до четырёх лет лишения свободы. В случае обвинительного заключения его контракт с красно-белыми будет расторгнут.
В декабре 2020 года Промес был задержан после нападения с ножом на своего родственника во время семейной вечеринки. О случившемся полиции сообщил сам пострадавший, после чего в отношении футболиста началось расследование.
Промеса взяли под стражу, предъявив ему обвинение в нападении. Через несколько дней его освободили, но сохранили для него статус подозреваемого.
В феврале Промес вернулся в "Спартак", за который ранее выступал с 2014 по 2018 год. Всего полузащитник провёл за столичный клуб 159 матчей во всех турнирах, забил 74 гола и сделал 36 результативных передач.
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