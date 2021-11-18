Футболисту "Спартака" Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство

Прокуратура в Нидерландах предъявила полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает De Telegraaf.

По этому обвинению 29-летнему футболисту может грозить до четырёх лет лишения свободы. В случае обвинительного заключения его контракт с красно-белыми будет расторгнут.

В декабре 2020 года Промес был задержан после нападения с ножом на своего родственника во время семейной вечеринки. О случившемся полиции сообщил сам пострадавший, после чего в отношении футболиста началось расследование.

Промеса взяли под стражу, предъявив ему обвинение в нападении. Через несколько дней его освободили, но сохранили для него статус подозреваемого.