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Футболисту "Спартака" Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство

В декабре 2020 года его задержали после нападения с ножом на своего родственника во время семейной вечеринки.

18 ноября, 14:19
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Прокуратура в Нидерландах предъявила полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает De Telegraaf.

По этому обвинению 29-летнему футболисту может грозить до четырёх лет лишения свободы. В случае обвинительного заключения его контракт с красно-белыми будет расторгнут.

В декабре 2020 года Промес был задержан после нападения с ножом на своего родственника во время семейной вечеринки. О случившемся полиции сообщил сам пострадавший, после чего в отношении футболиста началось расследование.

Промес назван лучшим футболистом "Спартака" в сентябре

Промес назван лучшим футболистом "Спартака" в сентябре

Промеса взяли под стражу, предъявив ему обвинение в нападении. Через несколько дней его освободили, но сохранили для него статус подозреваемого.

В феврале Промес вернулся в "Спартак", за который ранее выступал с 2014 по 2018 год. Всего полузащитник провёл за столичный клуб 159 матчей во всех турнирах, забил 74 гола и сделал 36 результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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