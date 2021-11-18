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Путин заявил, что учения Запада в Чёрном море выходят за грань

В силу "поверхностного" отношения иностранных партнёров к нашим предостережениям РФ приходится добиваться от них серьёзных гарантий собственной безопасности, отметил глава государства.

18 ноября, 14:23

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь

Западные учения в акватории Чёрного моря, как и полёты иностранных бомбардировщиков в 20 километрах от границы нашей страны, выходят за грань. В рамках выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе, проводя учения в этом регионе и поставляя Киеву летательные аппараты и летальное современное вооружение.

Президент России сообщил, что обеспокоен растущим "количеством региональных конфликтов, кризисных ситуаций в мире". Им требуется большое внимание и оперативное реагирование, отметил Путин.

"Мы постоянно высказываем наши озабоченности по данному поводу, говорим о красных линиях, конечно, понимаем, что партнёры наши очень своеобразные и так, как бы сказать помягче, поверхностно относятся ко всем нашим предостережениям", — сказал Путин.

Путин назвал учения НАТО в Чёрном море серьёзным вызовом для России

Путин назвал учения НАТО в Чёрном море серьёзным вызовом для России

Вместе с тем лидер России отметил, что стране не нужны конфликты на западных рубежах. Однако в силу "поверхностного" отношения иностранных партнёров РФ приходится добиваться от Запада серьёзных гарантий своей безопасности.

Ранее Лайф писал, что ракетный эсминец ВМС США покинул Чёрное море. Корабль приступил к транзиту в Средиземное море после проведения учений с союзниками по НАТО.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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