Путин счёл нецивилизованным захват дипсобственности РФ в США

Вашингтон не хочет вести с Москвой диалог об изъятой в США дипломатической собственности России, хотя сложившаяся ситуация противоречит цивилизованным нормам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Грубо нарушили (международные нормы и правила. — Прим. Лайфа), просто забрали собственность и всё. Где там Венская конвенция? И разговаривать не хотят даже на эту тему, странно даже как-то. Цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живём. Нет. Не очень вроде бы", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что ситуация, сложившаяся в дипломатических отношениях двух стран, является последствием "провокационной линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные запреты и ограничения для российских дипломатов".