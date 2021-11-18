Путин назвал безусловным продолжение интеграции России и Белоруссии
В частности, Москва будет реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства, подчеркнул глава государства.
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Россия продолжит развивать интеграционный процесс в рамках Союзного государства с Белоруссией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью. Будут реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства", — подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия разрабатывают символику Союзного государства. По словам госсекретаря объединения двух стран Дмитрия Мезенцева, она будет использоваться в совместных протоколах. Он также отметил, что уже проинформировал об этом лидеров двух стран.
Напомним, что в ходе заседания Высшего государственного совета Путин и Лукашенко 4 ноября подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту.
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