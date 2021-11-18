Путин назвал безусловным продолжение интеграции России и Белоруссии

Россия продолжит развивать интеграционный процесс в рамках Союзного государства с Белоруссией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью. Будут реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства", — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия разрабатывают символику Союзного государства. По словам госсекретаря объединения двух стран Дмитрия Мезенцева, она будет использоваться в совместных протоколах. Он также отметил, что уже проинформировал об этом лидеров двух стран.