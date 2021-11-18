Путин считает, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву оружия
Также российский лидер напомнил о провокационных манёврах в Чёрном море и в других регионах, близких к границе РФ.
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Своими поставками летального оружия на Украину Запад обостряет ситуацию в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно учитывать, что западные партнёры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании МИД РФ.
Также в числе обострений российский лидер назвал провокационные манёвры в Чёрном море и в других регионах, близких к границе РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов. Это уже четвёртая поставка в рамках поручения, которое президент Соединённых Штатов Джо Байден дал в августе. В рамках третьей партии в конце октября Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.
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