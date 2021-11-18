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Путин считает, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву оружия

Также российский лидер напомнил о провокационных манёврах в Чёрном море и в других регионах, близких к границе РФ.

18 ноября, 14:07
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66905/photos/66805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Своими поставками летального оружия на Украину Запад обостряет ситуацию в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно учитывать, что западные партнёры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании МИД РФ.

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Также в числе обострений российский лидер назвал провокационные манёвры в Чёрном море и в других регионах, близких к границе РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов. Это уже четвёртая поставка в рамках поручения, которое президент Соединённых Штатов Джо Байден дал в августе. В рамках третьей партии в конце октября Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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