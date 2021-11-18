Путин считает, что Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву оружия

Своими поставками летального оружия на Украину Запад обостряет ситуацию в Донбассе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно учитывать, что западные партнёры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения", — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании МИД РФ.

Также в числе обострений российский лидер назвал провокационные манёвры в Чёрном море и в других регионах, близких к границе РФ.