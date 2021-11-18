Путин назвал далёким от завершения украинский кризис

Кризис на Украине пока далёк от завершения. Такое мнение на заседании МИД РФ высказал президент России Владимир Путин.

"В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас — это внутриукраинский кризис. Пока он далёк от завершения", — с сожалением отметил глава государства.