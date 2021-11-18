Путин назвал далёким от завершения украинский кризис
По словам главы государства, он входит в число наиболее острых и чувствительных для России.
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Кризис на Украине пока далёк от завершения. Такое мнение на заседании МИД РФ высказал президент России Владимир Путин.
"В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас — это внутриукраинский кризис. Пока он далёк от завершения", — с сожалением отметил глава государства.
Путин добавил, что Украина демонстративно не выполняет своих обязательств по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в "нормандском формате".
Ранее Владимир Путин подписал указ о гуманитарной помощи населению Донбасса. Документ касается и возможности смягчения условий допуска на российские рынки товаров из этого региона. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента России за расширение доступа товаров из Донбасса на рынок РФ. Полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов заметил, что этот указ — гуманитарный ответ на неисполнение Киевом Минских договорённостей.
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