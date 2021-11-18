Путин попросил дипломатов уделять особое внимание россиянам за рубежом
Российский лидер отметил, что необходимо защищать интересы соотечественников и сохранять общероссийскую культурную идентичность.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российские дипломаты должны уделять особое внимание гражданам РФ, живущим за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.
"В числе других первоочередных задач, стоящих перед дипломатической службой, отмечу необходимость повышения внимания к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности", — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран. Глава государства отметил, поэтому Москва предлагает проведение саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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