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Путин попросил дипломатов уделять особое внимание россиянам за рубежом

Российский лидер отметил, что необходимо защищать интересы соотечественников и сохранять общероссийскую культурную идентичность.

18 ноября, 13:59
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российские дипломаты должны уделять особое внимание гражданам РФ, живущим за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.

"В числе других первоочередных задач, стоящих перед дипломатической службой, отмечу необходимость повышения внимания к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности", — сказал Путин.

Путин: Внешняя политика РФ должна обеспечивать благоприятные условия развития страны

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Ранее Путин заявил, что Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран. Глава государства отметил, поэтому Москва предлагает проведение саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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