Путин попросил дипломатов уделять особое внимание россиянам за рубежом

Российские дипломаты должны уделять особое внимание гражданам РФ, живущим за рубежом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.

"В числе других первоочередных задач, стоящих перед дипломатической службой, отмечу необходимость повышения внимания к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защиты их интересов и сохранения общероссийской культурной идентичности", — сказал Путин.