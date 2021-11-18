Путин призвал активнее противодействовать попыткам Запада диктовать климатическую повестку
Вместе с тем глава государства отметил, что РФ ни в коем случае не призывает к какому-либо расколу в международном пространстве, наоборот, выступает за взаимоприемлемые решения.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин призвал активнее противодействовать попыткам Евросоюза и США диктовать климатическую повестку. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме", — подчеркнул российский лидер.
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Путин также напомнил о сложностях во время климатического саммита ООН в Глазго, отметив, что и там было "много-много вопросов". Вместе с тем глава государства заявил, что Москва ни в коем случае не призывает к какому-либо расколу в международном пространстве, наоборот, выступает за взаимоприемлемые решения.
А ранее Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации. Глава государства подчеркнул, что с проблемой катаклизмов пора что-то делать.
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