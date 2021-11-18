Путин призвал активнее противодействовать попыткам Запада диктовать климатическую повестку

Президент России Владимир Путин призвал активнее противодействовать попыткам Евросоюза и США диктовать климатическую повестку. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме", — подчеркнул российский лидер.

Путин также напомнил о сложностях во время климатического саммита ООН в Глазго, отметив, что и там было "много-много вопросов". Вместе с тем глава государства заявил, что Москва ни в коем случае не призывает к какому-либо расколу в международном пространстве, наоборот, выступает за взаимоприемлемые решения.