Путин напомнил, что пандемия ковида не побеждена
Вероятны риски распространения новых волн инфекции, указал глава государства.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Несмотря на принимаемые меры, пандемия коронавируса далеко не побеждена. Вероятны риски возникновения новых волн болезни, от которых не получится отгородиться в отдельно взятых странах. Об этом президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МИД России.
"Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому", — сказал российский лидер.
Путин добавил, что эпидемия серьёзно нарушила привычное течение жизни не только в нашей стране, но и во всём мире.
Ранее Лайф писал, что врачи назвали четвёртую волну коронавируса самой тяжёлой. Выросло число заражённых и госпитализированных, а болезнь теперь протекает гораздо напряжённее.
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