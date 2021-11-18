Путин напомнил, что пандемия ковида не побеждена

Несмотря на принимаемые меры, пандемия коронавируса далеко не побеждена. Вероятны риски возникновения новых волн болезни, от которых не получится отгородиться в отдельно взятых странах. Об этом президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МИД России.

"Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что эпидемия серьёзно нарушила привычное течение жизни не только в нашей стране, но и во всём мире.