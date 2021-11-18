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Путин напомнил, что пандемия ковида не побеждена

Вероятны риски распространения новых волн инфекции, указал глава государства.

18 ноября, 13:53

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Несмотря на принимаемые меры, пандемия коронавируса далеко не побеждена. Вероятны риски возникновения новых волн болезни, от которых не получится отгородиться в отдельно взятых странах. Об этом президент Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МИД России.

"Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что эпидемия серьёзно нарушила привычное течение жизни не только в нашей стране, но и во всём мире.

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Ранее Лайф писал, что врачи назвали четвёртую волну коронавируса самой тяжёлой. Выросло число заражённых и госпитализированных, а болезнь теперь протекает гораздо напряжённее.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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