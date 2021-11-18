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Путин заявил, что Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран

Российский лидер отметил, что поэтому Москва предлагает проведение саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

18 ноября, 13:54

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет и дальше отстаивать принципы суверенитета и равенства государств, невмешательства в их внутренние дела. Об этом он сказал во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, Россия намерена и далее твёрдо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров — и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем", — сказал российский лидер.

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Путин отметил, что из этой принципиальной позиции следует предложение России о проведении саммита государств – постоянных членов Совбеза, которые несут особую ответственность "за поддержание международного мира и стабильности".

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин указом утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования. Документ посвящён основным целям страны от укрепления здоровья граждан до защиты суверенитета.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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