Путин заявил, что Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства стран
Российский лидер отметил, что поэтому Москва предлагает проведение саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет и дальше отстаивать принципы суверенитета и равенства государств, невмешательства в их внутренние дела. Об этом он сказал во время выступления на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, Россия намерена и далее твёрдо отстаивать зафиксированные в Уставе ООН основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров — и, конечно, ключевую роль ООН в решении международных проблем", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что из этой принципиальной позиции следует предложение России о проведении саммита государств – постоянных членов Совбеза, которые несут особую ответственность "за поддержание международного мира и стабильности".
Ранее Лайф рассказывал, что Путин указом утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования. Документ посвящён основным целям страны от укрепления здоровья граждан до защиты суверенитета.
Комментариев: 0