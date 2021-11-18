Путин обвинил некоторых западных партнёров в попытках вбить клин между Москвой и Пекином
Российско-китайские отношения являются "моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке", считают в Кремле.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Отдельные страны Запада стремятся вбить клин между Москвой и Пекином. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии МИД в четверг. В ответ на это, подчеркнул политик, Россия и Китай лишь продолжают расширять сотрудничество и координировать шаги на международной арене.
Путин ответил, что российско-китайские отношения являются "моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке".
"Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнёры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене", — указал российский президент.
К слову, Путин и ранее заявлял, что отношения РФ и КНР стали образцом сотрудничества в XXI веке. По его словам, Москве и Пекину удалось вывести взаимодействие на беспрецедентную высоту. В октябре президент России признавался, что председатель КНР Си Цзиньпин стал для него хорошим другом. А прошлым летом Путин и Си Цзиньпин продлили договор о дружбе между Россией и КНР. Соглашение было подписано в июле 2001 года и действовало в течение двадцати лет.
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