Путин обвинил некоторых западных партнёров в попытках вбить клин между Москвой и Пекином

Отдельные страны Запада стремятся вбить клин между Москвой и Пекином. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на расширенном заседании коллегии МИД в четверг. В ответ на это, подчеркнул политик, Россия и Китай лишь продолжают расширять сотрудничество и координировать шаги на международной арене.

"Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнёры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, мы это прекрасно видим и вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене", — указал российский президент.