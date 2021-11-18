Путин обвинил Запад в давлении на Белоруссию через кризис с мигрантами
Примечательно, что эти страны забывают про собственные гуманитарные обязательства, подчеркнул российский лидер.
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Западные страны используют миграционный кризис, который обострился на белорусско-польской границе, в качестве способа давления на Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", — отметил глава государства.
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При этом, как подчеркнул российский лидер, Запад забывает про собственные гуманитарные обязательства.
Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
А 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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