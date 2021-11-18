Путин обвинил Запад в давлении на Белоруссию через кризис с мигрантами

Западные страны используют миграционный кризис, который обострился на белорусско-польской границе, в качестве способа давления на Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", — отметил глава государства.

При этом, как подчеркнул российский лидер, Запад забывает про собственные гуманитарные обязательства.

Ранее Лайф сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гумкоридор в Германию для двух тысяч беженцев. По словам пресс-секретаря лидера республики, Минск уже начал выполнять свои обещания, в то время как Евросоюз даже не приступил к переговорам на уровне экспертов.