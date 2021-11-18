Путин раскритиковал польских силовиков за применение водомётов и слезоточивого газа против беженцев
Президент России отметил, что, глядя на ситуацию на границе Белоруссии и ЕС, становится жалко детей.
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Президент России Владимир Путин раскритиковал действия польских силовиков на границе с Белоруссией в отношении мигрантов, в частности детей. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Все же вы видите, смотрите в Интернете и по телевидению. Первое, что приходит в голову, — детей жалко. Маленькие дети там, но нет — поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом", — сказал российский лидер.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются, они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска "Брузги" началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. На следующий день штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ.
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