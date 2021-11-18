Путин раскритиковал польских силовиков за применение водомётов и слезоточивого газа против беженцев

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия польских силовиков на границе с Белоруссией в отношении мигрантов, в частности детей. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Все же вы видите, смотрите в Интернете и по телевидению. Первое, что приходит в голову, — детей жалко. Маленькие дети там, но нет — поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом", — сказал российский лидер.