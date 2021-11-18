Путин: События в Афганистане требуют новых мер безопасности на южных рубежах РФ

Ситуация в Афганистане требует принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности на южных рубежах России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

"Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказания содействия нашим союзникам — государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что нужно и дальше предпринимать действия, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступников.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.