Путин: Россия против раскола в решении климатических вопросов

Российский лидер Владимир Путин призвал к поиску взаимоприемлемых решений в климатических вопросах, а не к расколу.

"Мы видели, как сложно проходили дискуссии в Глазго. И там у них между собой ещё много-много-много вопросов. Но мы не призываем ни к каким расколам, наоборот, призываем к поиску взаимоприемлемых решений", — сказал президент, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России.

Президент отметил, что Россия стала одной из лидирующих мировых держав в вопросе декарбонизации благодаря чистой генерации и большой поглощающей способности экосистем страны.

"Всё более острой становится и проблема изменения климата. В её разрешении Россия участвует инициативно, творчески. Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации", — указал он.

Также Путин отметил, что Россия должна активнее противостоять США и Евросоюзу в стремлении единолично диктовать климатическую повестку.

"Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме", — подчеркнул глава государства.

По его мнению, Россия должна выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Однако это не значит, что не раньше этого срока, подытожил Путин.