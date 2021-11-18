Путин: Запад очень поверхностно относится к предостережениям РФ о красных линиях. Видео © LIFE

Западные партнёры очень поверхностно относятся к предостережениям России о красных линиях. На это посетовал президент РФ Владимир Путин. Глава государства заметил, что Москва постоянно высказывает озабоченность по поводу действий в Чёрном море.

"Говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнёры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, очень поверхностно относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях", — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.