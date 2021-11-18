Путин: Запад очень поверхностно относится к предостережениям РФ о красных линиях
Страна будет адекватно реагировать на военную активность НАТО у границы, ведь альянс инициативно сломал все механизмы диалога, добавил президент.
Фото © ТАСС / Красильников Станислав
Путин: Запад очень поверхностно относится к предостережениям РФ о красных линиях. Видео © LIFE
Западные партнёры очень поверхностно относятся к предостережениям России о красных линиях. На это посетовал президент РФ Владимир Путин. Глава государства заметил, что Москва постоянно высказывает озабоченность по поводу действий в Чёрном море.
"Говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнёры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, очень поверхностно относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях", — сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
В свою очередь Россия будет адекватно реагировать на военную активность НАТО у российской границы, ведь альянс инициативно сломал все механизмы диалога, добавил президент, заметив, что на расстоянии 20 километров от госграницы летают стратегические бомбардировщики и несут очень серьёзное оружие.
Напомним, 1 ноября флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Чёрное море по указанию Шестого флота США. Также сообщалось, что туда направился американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter. 15 ноября Mount Whitney начал переход из Чёрного моря в Средиземное после завершения учений союзников НАТО. В Минобороны РФ не исключили, что целью манёвров в Черноморском регионе является освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины.
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