Теннисист Зверев вышел в полуфинал итогового турнира АТР

В матче заключительного тура группового этапа Зверев разгромил поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась чуть более часа.

В ходе встречи соперники исполнили по 11 эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом Зверев реализовал три брейк-пойнта из семи, ни разу не отдав Хуркачу свою подачу.