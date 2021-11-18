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Теннисист Зверев вышел в полуфинал итогового турнира АТР

Его следующим соперником станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

18 ноября, 14:28
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Теннисист Александр Зверев, представляющий Германию, вышел в полуфинал итогового турнира АТР. Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

В матче заключительного тура группового этапа Зверев разгромил поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась чуть более часа.

В ходе встречи соперники исполнили по 11 эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом Зверев реализовал три брейк-пойнта из семи, ни разу не отдав Хуркачу свою подачу.

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Немецкий теннисист занял второе место в красной группе. Первую позицию гарантировал себе прошлогодний победитель турнира россиянин Даниил Медведев.

В полуфинале Зверев сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, выигравшим зелёную группу. Соперник Медведева определится в пятницу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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