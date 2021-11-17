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Циципас снялся с итогового турнира ATP из-за травмы локтя

Вместо него участие в соревнованиях примет британец Кэмерон Норри.

17 ноября, 13:59
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Aurelien Morissard</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Aurelien Morissard

Греческий теннисист Стефанос Циципас принял решение сняться с итогового турнира ATP из-за полученной ранее травмы. Заявление спортсмена приводит пресс-служба чемпионата.

"Это очень тяжёлое решение. Я упорно работал в этом году, чтобы попасть на итоговый чемпионат и быть частью этого прекрасного турнира. Но, к сожалению, я не в состоянии продолжить выступление", — заявил Циципас.

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Теннисист Рублёв стартовал на итоговом турнире ATP с победы над греком Циципасом

Добавим, что вместо него на турнире сыграет британец Кэмерон Норри. При этом ранее соревнования был вынужден покинуть итальянец Маттео Берреттини.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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