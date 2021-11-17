Циципас снялся с итогового турнира ATP из-за травмы локтя
Вместо него участие в соревнованиях примет британец Кэмерон Норри.
Фото © ТАСС / Zuma / Aurelien Morissard
Греческий теннисист Стефанос Циципас принял решение сняться с итогового турнира ATP из-за полученной ранее травмы. Заявление спортсмена приводит пресс-служба чемпионата.
"Это очень тяжёлое решение. Я упорно работал в этом году, чтобы попасть на итоговый чемпионат и быть частью этого прекрасного турнира. Но, к сожалению, я не в состоянии продолжить выступление", — заявил Циципас.
Добавим, что вместо него на турнире сыграет британец Кэмерон Норри. При этом ранее соревнования был вынужден покинуть итальянец Маттео Берреттини.
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