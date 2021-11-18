Путин указал на сигналы НАТО о желании сотрудничать с РФ

Выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО начинает подавать сигналы о желании наладить контакты с Москвой, хотя ещё недавно Североатлантический альянс безосновательно, "на голом месте" выслал российских дипломатов из Брюсселя.

Глава государства отметил, что после того, как РФ закрыла своё представительство, а заодно прекратила работу натовской военной миссии и информационного бюро в Москве, члены альянса "стали обижаться" и искать виноватых. Однако изначально, как подчеркнул Путин, именно НАТО подтолкнуло к разрыву отношений.

"Ну не хотят с нами сотрудничать — не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать", — добавил российский лидер.

Вместе с тем Путин призвал как можно дольше сохранять состояние напряжения на Западе. Эта мера, по его словам, нужна для того, чтобы избежать "ненужного конфликта", который могут устроить лидеры западных стран.

"А нам конфликты не нужны", — отрезал российский лидер.