Путин заявил, что Евросоюз отталкивает Москву санкциями
Ранее взаимодействие России и ЕС было плодотворным, а в настоящий момент испытывает серьёзные трудности, отметил глава государства.
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Европейский союз отталкивает Россию санкциями, поэтому возможности для сотрудничества с Брюсселем сужаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.
"Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остаётся нашим ведущим торгово-экономическим партнёром. <...> Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями", — указал глава государства.
Путин отметил, что плодотворное взаимодействие России и Евросоюза, которое было раньше, в настоящий момент "испытывает серьёзные трудности".
Ранее Путин обвинил Запад в давлении на Белоруссию через кризис с мигрантами. Примечательно, что эти страны забывают про собственные гуманитарные обязательства, подчеркнул российский лидер.
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