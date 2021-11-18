Путин заявил, что Евросоюз отталкивает Москву санкциями

Европейский союз отталкивает Россию санкциями, поэтому возможности для сотрудничества с Брюсселем сужаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел.

"Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остаётся нашим ведущим торгово-экономическим партнёром. <...> Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями", — указал глава государства.

Путин отметил, что плодотворное взаимодействие России и Евросоюза, которое было раньше, в настоящий момент "испытывает серьёзные трудности".