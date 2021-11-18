С одного из лидеров фан-движения "Зенита" сняли наказание за драку на матче сборной России

Горсуд Санкт-Петербурга снял с заводящего "Зенита" Руслана Дрюмы запрет на посещение футбольных матчей в течение двух лет. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов.

Дрюма был наказан Петроградским районным судом Санкт-Петербурга за драку на трибунах "Газпром-арены" в ходе отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра на прошлой неделе. Также одного из лидеров фанатского движения "Зенита" отправили под арест на восемь суток.

Горсуд переквалифицировал обвинение Дрюмы с части 3 статьи 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") на первую часть той же статьи (просто нарушение правил). Теперь болельщику предстоит заплатить пять тысяч рублей штрафа.

Потасовка болельщиков на матче Россия – Кипр. Видео © LIFE