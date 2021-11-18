С одного из лидеров фан-движения "Зенита" сняли наказание за драку на матче сборной России
Ранее ему запретили в течение двух лет посещать официальные спортивные соревнования.
Фото © ФК "Зенит"
Горсуд Санкт-Петербурга снял с заводящего "Зенита" Руслана Дрюмы запрет на посещение футбольных матчей в течение двух лет. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов.
Дрюма был наказан Петроградским районным судом Санкт-Петербурга за драку на трибунах "Газпром-арены" в ходе отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра на прошлой неделе. Также одного из лидеров фанатского движения "Зенита" отправили под арест на восемь суток.
Горсуд переквалифицировал обвинение Дрюмы с части 3 статьи 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") на первую часть той же статьи (просто нарушение правил). Теперь болельщику предстоит заплатить пять тысяч рублей штрафа.
Драка на матче Россия – Кипр произошла в середине первого тайма на трибуне, где располагались активные фанаты нашей сборной. Сразу же к месту события стянулись многочисленные стюарды, которые попытались разнять потасовку. После этого многие зрители покинули стадион.
Потасовка болельщиков на матче Россия – Кипр. Видео © LIFE
В РФС заявили, что потасовка была связана с претензиями активной части болельщиков относительно поведения в секторе.
Футбол. Интересное по теме
"Сделаю попытку вернуться": Экс-игрок сборной России Шатов приостановил карьеру
сегодня в 15:08
"Сосредоточен на следующих матчах": "Спартак" не получал официальных запросов после обвинения Промеса в покушении на убийство
сегодня в 14:47
Футболисту "Спартака" Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство
сегодня в 14:19
Комментариев: 0