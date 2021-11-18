Фигуристка Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше
Победительница соревнований определится в субботу, 20 ноября, после произвольного проката.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская фигуристка Майя Хромых выиграла короткую программу на Кубке Варшавы. Соревнования входят в серию "Челленджер".
15-летняя ученица Этери Тутберидзе получила от судей 69,24 балла. В ходе выступления она в каскаде с тройным лутцем исполнила двойной тулуп вместо тройного.
Второе место занимает финская фигуристка Дженни Сааринен, у которой 68,71 балла. Третьей идёт Нина Петрыкина из Эстонии (64,92).
Победительница соревнований в женском одиночном катании определится в субботу, 20 ноября, после произвольной программы.
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