НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фигуристка Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше

Победительница соревнований определится в субботу, 20 ноября, после произвольного проката.

18 ноября, 14:49

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская фигуристка Майя Хромых выиграла короткую программу на Кубке Варшавы. Соревнования входят в серию "Челленджер".

15-летняя ученица Этери Тутберидзе получила от судей 69,24 балла. В ходе выступления она в каскаде с тройным лутцем исполнила двойной тулуп вместо тройного.

Второе место занимает финская фигуристка Дженни Сааринен, у которой 68,71 балла. Третьей идёт Нина Петрыкина из Эстонии (64,92).

Фигуристка Погорилая заявила, что россиянам на Олимпиаде в Сочи помогали судьи

Фигуристка Погорилая заявила, что россиянам на Олимпиаде в Сочи помогали судьи

Победительница соревнований в женском одиночном катании определится в субботу, 20 ноября, после произвольной программы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1