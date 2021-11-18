Фигуристка Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше

Российская фигуристка Майя Хромых выиграла короткую программу на Кубке Варшавы. Соревнования входят в серию "Челленджер".

15-летняя ученица Этери Тутберидзе получила от судей 69,24 балла. В ходе выступления она в каскаде с тройным лутцем исполнила двойной тулуп вместо тройного.

Второе место занимает финская фигуристка Дженни Сааринен, у которой 68,71 балла. Третьей идёт Нина Петрыкина из Эстонии (64,92).